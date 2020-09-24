Пэрис Хилтон показала роскошное авто за миллионы рублей и была обругана

Американская актриса, модель и экс-наследница отельной империи Hilton Пэрис Хилтон с 17-летней подругой Джоджо Сива (JoJo Siwa) показали свои элитные автомобили за миллионы рублей и подверглись критике в сети. Соответствующее видео появилось в TikTok-аккаунте знаменитости.

39-летняя фотомодель разместила ролик, на котором попозировала рядом с автомобилем марки BMW i8 Roadster перламутрового цвета за 165 тысяч долларов (12,7 миллиона рублей). Она была одета в платье под цвет машины, белые туфли на каблуках и солнечные очки.

Сива, в свою очередь, продемонстрировала электрокар Tesla Model X, украшенный фотографиями ее лица по всему корпусу. Его стоимость составляет 94 690 долларов (почти 7,3 миллиона рублей).

Пользователи обругали дизайн автомобилей девушек и принялись высказывать свое недовольство в соцсетях. «Так много денег, так мало здравого смысла», «Взаимное отупение», «Я бы назвал эти машины безвкусными! Отвратительно», «Как стыдно», «Это просто нелепо», «Меня только что вырвало себе в рот. Бедный Тесла, он же никому ничего не сделал», — высказывались они.

В августе Кайли Дженнер поделилась снимками на фоне своего роскошного автомобиля и была обругана в сети. На фотографиях, размещенных в сторис Instagram-аккаунта, она показала свой элитный суперкар — черно-белый Bugatti Chiron стоимостью три миллиона долларов. Пользователи сети упрекнули Дженнер за демонстрацию богатой жизни.