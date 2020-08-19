Бывшую самую молодую миллиардершу обругали за снимок на фоне элитного суперкара

Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян предпринимательница Кайли Дженнер, которую в мае лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире, поделилась снимками на фоне своего роскошного автомобиля и подверглась критике в сети. Соответствующие комментарии появились в Daily Mail.

23-летняя знаменитость сфотографировалась в белом кроп-топе, оголяющим живот, черных джинсах, кроссовках бренда Nike, с небольшой сумкой со змеиным принтом и в защитной маске. На фотографиях, размещенных в cторис Instagram-аккаунта, она показала свой элитный суперкар — черно-белый Bugatti Chiron стоимостью три миллиона долларов (почти 220 миллионов рублей).

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Пользователи сети обругали Дженнер за то, что она выставляет роскошную жизнь напоказ. «Видно, когда люди хвастаются тем, что у них есть», «Затем она выходит из машины и возвращается в дом, чтобы опубликовать фото в интернете, потратив часы на подготовку. Какое жалкое существование!», «В мире есть люди, которые действительно страдают, а она выставляет напоказ свое богатство», — высказались они.

Ранее в августе Кайли Дженнер осудили за фото дочери в копии Lamborghini. Двухлетняя Сторми попозировала за рулем черного электромобиля, на который нанесена разноцветная монограмма модного дома Louis Vuitton, и с маленькой сумкой Prada. Подписчики критиковали Дженнер за покупку дорогих вещей для дочери.