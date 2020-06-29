BMW раскрасила свой логотип в радужные цвета

Немецкая автомобильная марка BMW сменила логотип ради поддержки ЛГБТ-сообщества. Его снимок появился на странице марки в Facebook.

На размещенной фотографии вместо серого фона на заднем плане появился радужный флаг. В описании к снимку производитель призвал пользователей сети уважительно относиться к решению компании о смене цвета в фирменном знаке.

«В BMW мы живем многообразием. Мы верим в открытую культуру, в которой нет места привилегированности или дискриминации по происхождению, цвету кожи, национальности, полу, религии, инвалидности или возрасту», — говорится в публикации.

Такое решение компания приняла в честь Месяца прав геев и лесбиянок (Gay and Lesbian Pride Month), который ежегодно отмечается в США в июне. Памятная дата была выбрана в связи со столкновениями между представителями секс-меньшинств и полицейскими в Нью-Йорке в 1969 году.

В марте крупные немецкие автопроизводители Audi и Volkswagen изменили свои логотипы, призывая общество к самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Так, на фирменном знаке Volkswagen буква V отделилась от буквы W и дистанцировалась к верхней части кольца, а четыре пересекающиеся кольца символики Audi в свою очередь «разъехались» друг от друга на равные промежутки.

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