Популярная певица сфотографировалась в зеркало топлес в поддержку геев

Популярная британская поп-певица Рита Ора поделилась откровенными фотографиями без нижнего белья в рамках акции по поддержке сексуальных меньшинств. Серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте.

На одном из снимков 29-летняя исполнительница запечатлена топлес в зеркале. На другом кадре артистка красит губы помадой бренда MAC красного цвета. Образ знаменитости дополняют несколько браслетов и ожерелье, ее волосы заплетены в две косы.

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В описании к публикации певица выразила свою солидарность ЛГБТ-сообществу и рассказала о том, что макияж она сделала себе сама. Подписчики восхитились ее внешним видом. «Красотка!», «Мне нравится твой наряд», «Вау, шикарная», «У тебя получается делать хороший макияж», — высказывались фанаты.

Рита Ора добавила под постом смайлик в виде радуги в честь Месяца прав геев и лесбиянок (Gay and Lesbian Pride Month), который ежегодно отмечается в США в июне. Известно, что дата стала памятной после серии конфликтов между людьми нетрадиционной сексуальной ориентации и полицейскими в Нью-Йорке в 1969 году.

В июне 54-летняя бывшая супермодель Паулина Поризкова опубликовала снимок в бикини в поддержку геев. Она попозировала в купальнике золотого цвета на фоне радуги. Ее запечатлели в океане с распущенными волосами.

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