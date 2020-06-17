54-летняя бывшая супермодель поддержала геев снимком в бикини на фоне радуги

Бывшая американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова поделилась фотографией в купальнике, поддержав тем самым ЛГБТ-сообщество. Кадр опубликован в ее Instagram-аккаунте.

На снимке 54-летняя Поризкова позирует в бикини золотого цвета на фоне радуги. Ее сфотографировали с растрепанными волосами в океане. По словам знаменитости, она добавила радугу на фото с помощью фотошопа и опубликовала такой откровенный кадр, чтобы привлечь внимание подписчиков к ее посту.

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В описании к публикации бывшая супермодель выразила свою солидарность ЛГБТ-сообществу. «Я горжусь своими невероятно талантливыми друзьями-геями, которые сияют и передают этот свет всем нам», — высказалась она.

Поклонники Поризковой поддержали ее слова и восхитились ее фигурой. «Это одно из самых интересных изображений, которое привлекает внимание к проблемам геев», «Да, радуга и купальник сработали, но твои слова — лучшее, что есть в этом посте», «Самая сексуальная и умная женщина в мире», — писали фанаты.

Паулина Поризкова опубликовала снимок на фоне радуги в честь Месяца прав геев и лесбиянок (Gay and Lesbian Pride Month), который ежегодно отмечается в США в июне. Памятную дату установили в связи со столкновениями между людьми нетрадиционной ориентации и полицейскими в Нью-Йорке в 1969 году.

11 июня Пэрис Хилтон разместила фото в радужном купальнике ради поддержки ЛГБТ-сообщества. Она запечатлена на фоне неба и радуги в купальнике такой же расцветки с ярким макияжем в фиолетовых оттенках. «Радуга — мой любимый цвет», — подписала пост актриса.

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