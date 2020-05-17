54-летняя бывшая супермодель показала тело в бикини

Бывшая американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова показала фото в бикини. Кадр появился в ее официальном Instagram-аккаунте.

На снимке 54-летняя Поризкова запечатлена в движении на фоне синего океана во время отдыха на Кукурузных островах. При этом на модели надет раздельный купальник золотистого оттенка. «Бегу вперед, но оглядываюсь назад. А какие чувства испытываете вы при просмотре своих старых снимков?» — подписала публикацию американка.

Поклонники бросились хвалить фигуру модели и интересоваться, как ей удается оставаться в такой форме. «Пожалуйста, расскажи секрет своего тела. Мне очень нужна мотивация, а то я сижу дома и хочу тост с сыром», «Какие физические упражнения ты обычно делаешь и как питаешься? Мы одинакового возраста и я пытаюсь привести свое тело в порядок», «У вас просто потрясающая фигура», — писали они.

Ранее в марте Паулина Поризкова показала фото в бикини, на котором, по ее словам, не было фотошопа. На снимке она позировала на скалах у водопада в черном раздельном купальнике, закинув руку за голову. Большинство подписчиков похвалили ее формы.

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