54-летняя бывшая модель показала фото в бикини без фотошопа

Бывшая американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова показала фото в бикини, на котором, по ее словам, нет фотошопа. Кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

На снимке Поризкова позирует на скалах у водопада в черном раздельном купальнике, закинув руку за голову. «А в конце пыльной дороги — прекрасный водопад, где можно охладиться и смыть с себя всю пыль. А затем вновь отправиться в путь в поисках приключений», — говорится в описании поста, который набрал 16 тысяч лайков.

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Большинство подписчиков знаменитости похвалили ее за спортивную форму. «Стройная и красивая! Прекрасно представила нас, 50-летних девушек!» — написала одна комментаторша. Однако некоторые решили, что снимок Поризковой отретуширован в фоторедакторе. «Слишком много фотошопа, Паулина, никакой естественности», — критиковал юзер. В ответ на его замечание бывшая модель заявила, что она — «гордая бабушка, которая не пользуется фотошопом».

В декабре 2019 года 46-летняя немецкая супермодель Хайди Клум тоже поделилась откровенным снимком, на котором она позирует в ванной комнате. На кадре она лежала боком к камере в наполненной пеной ванне и показывала обнаженное бедро.

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