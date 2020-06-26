Популярная певица попозировала в купальнике в саду и восхитила фанатов

Популярная британская поп-певица Рита Ора поделилась откровенными фотографиями в купальнике и обрадовала поклонников. Серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных в сети кадрах 29-летняя исполнительница попозировала в саду в двухцветном бикини: с фиолетовым низом и золотистым верхом. Ее образ дополнили множество подвесок и браслетов. «Они: "Рита, возвращайся в студию!" Я: "Иду! Секунду!"» — подписала она пост, набравший 716 тысяч лайков.

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Фанаты восхитились внешним видом Оры. «Хочу на тебе жениться!», «Ты прекрасна снаружи и изнутри», «Черт, ты идеальна», «Ура, ты нашла свой купальник!», «Выглядишь потрясающе», — комментировали они.

Ранее в июне Рита Ора «не смогла найти» бикини и отправилась загорать в прозрачном белье. На опубликованном снимке она одета в красный бюстгальтер из прозрачной ткани и лиловые расстегнутые брюки. Подписчики певицы отнеслись к ее посту с юмором и оценили внешний вид Оры.

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