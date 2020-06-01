Популярная певица попозировала в откровенном бикини во время изоляции

Британская поп-певица Рита Ора поделилась откровенной фотографией в купальнике во время самоизоляции, введенной на фоне пандемии коронавируса. На сториз в ее Instagram-аккаунте обратило внимание издание Daily Mail.

На размещенных в сети кадрах исполнительница попозировала в черно-белом бикини с анималистичным принтом бренда Reina Olga. Стоимость комплекта на сайте составляет 133 фунтов стерлингов (11 500 рублей). Свой образ Ора дополнила голубой рубашкой в полоску, солнцезащитными очками и украшениями: браслетом, ожерельями, сережками.

Известно, что фотографии были сделаны в саду на территории дома певицы.

Рита Ора уже публиковала откровенные снимки в бикини в период карантина. Так, в мае 29-летняя исполнительница сфотографировалась в купальнике цвета хаки бренда MIRASWIM стоимостью 198 долларов (около 14 тысяч рублей) и восхитила своих подписчиков. Пост набрал 330 тысяч лайков и больше 2300 комментариев.

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