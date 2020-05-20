Популярная певица поделилась откровенным снимком в купальнике во время изоляции

Британская поп-певица Рита Ора поделилась откровенной фотографией в купальнике во время изоляции на фоне пандемии коронавируса. Снимки появились в ее Instagram-аккаунте.

На опубликованных кадрах популярная 29-летняя исполнительница запечатлена в бикини цвета хаки бренда MIRASWIM стоимостью 198 долларов (около 14 тысяч рублей). Свой образ знаменитость дополнила золотистыми браслетами и подвесками.

Поклонники восхитились внешним видом Оры. «Почему ты такая красивая?», «Вдохновляешь меня каждый день!», «У тебя потрясающее тело», «Выглядишь невероятно!» — писали они. Пост набрал 330 тысяч лайков и больше 2300 комментариев.

Ранее снимок в купальнике во время самоизоляции опубликовала бывшая модель Victoria's Secret Адриана Лима. На размещенном кадре 38-летняя супермодель позирует в черном бикини, лежа на диване у бассейна на территории своего дома. «Счастлива быть с детьми и друзьями в Майами, Флорида», — подписала она фотографию.

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