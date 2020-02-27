Британская певица появилась на публике в полупрозрачном наряде

Британская поп-певица Рита Ора появилась на публике в полупрозрачном наряде. Фото публикует фан-аккаунт знаменитости в Instagram.

В таком виде Ора пришла на ужин в Лос-Анджелесе. Певицу запечатлели в просвечивающем ее грудь топе-кольчуге с лямками в виде цепей. Он оформлен открытой спиной и декольте в виде подковы.

Ее наряд также состоял из длинной кожаной юбки Aleksandre Akhalkatsishvili с высоким разрезом посередине, который оголял ноги певицы. Вещь бренда продается в интернет-магазине Net-A-Porter за 160 фунтов стерлингов (13,5 тысячи рублей).

Рита Ора Фото: GIO / BACKGRID / Legion-media

В качестве обуви были выбраны черные кожаные сапоги в ковбойском стиле. Образ знаменитости дополнили различные украшения: несколько колец, браслеты, часы и чокер.

В январе Рита Ора поделилась серией снимков в откровенном наряде. 29-летняя певица сфотографировалась на диване в прозрачном кружевном белом боди. Публикация посвящена рекламе новой коллекции украшений немецкого бренда Thomas Sabo. Знаменитость демонстрирует свои любимые изделия из коллекции: золотые часы, браслет, подвески, серьги и несколько колец.

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