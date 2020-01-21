Американская певица снялась в прозрачном кружевном боди

Американская поп-певица Рита Ора снялась в откровенном наряде. Серией снимков она поделилась в своем Instagram-аккаунте.

На опубликованных фотографиях 29-летняя певица запечатлена сидящей на диване в прозрачном кружевном белом боди. Серия посвящена рекламе новой коллекции украшений немецкого бренда Thomas Sabo. Знаменитость демонстрирует свои любимые изделия из коллекции: золотые часы, браслет, подвески, серьги и несколько колец.

Пользователи сети восхитились внешним видом певицы. Ее пост в Instagram набрал почти 600 тысяч лайков и больше пяти тысяч комментариев. «Прекрасный ангел», — написал один из комментаторов. «Кто-то вообще обратил внимание на украшения?» — отметил второй. «Самая сексуальная в мире», — прокомментировал третий.

В августе 2019 года Рита Ора уже публиковала фото в откровенном купальнике с отдыха на яхте в своем Instagram-аккаунте. На снимке она приподняла топ бикини и обнажила нижнюю часть груди.

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