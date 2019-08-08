Американская певица вспомнила прошлогодний тренд и оголила низ груди

Американская поп-певица Рита Ора опубликовала в своем Instagram-аккаунте серию снимков в откровенном купальнике во время отдыха на яхте.

28-летняя девушка приподняла топ бикини и обнажила нижнюю часть груди. Ора проводит отпуск на яхте Great News у побережья испанского острова Ибица.

«Девочки меня возненавидят, но сегодня я так здорово расслабилась — просто блаженство», — подписала она снимки.

Большинство подписчиков звезды остались в восторге от ее внешнего вида и купальника, но были и те, кто ее раскритиковали. «Твои бикини никогда тебе не подходят», — написал один из пользователей. «Мне кажется, ваш купальник вам немного мал. Возможно, в следующий раз нужно покупать бикини в отделе для взрослых, а не для детей», — прокомментировал другой.

Обнажив низ груди, Рита Ора вспомнила о прошлогоднем тренде, который заметили у знаменитостей в апреле 2018 года. Он получил название underboob. Тенденцию намеренно открывать грудь заметили у звезд на калифорнийском музыкальном фестивале Coachella, а также на вечеринках и в социальных сетях.

В июне 2018 года австралийская рэперша Игги Азалия сфотографировалась у бассейна в откровенном купальнике телесного цвета. Азалия приподняла топ бикини и оголила нижнюю часть груди.

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