Рэперша поддержала тренд и показала низ груди

Австралийская хип-хоп-исполнительница Игги Азалия опубликовала в своем Instagram-аккаунте серию пляжных снимков.

Рэперша сфотографировалась у бассейна в откровенном купальнике телесного цвета. Азалия приподняла топ бикини и оголила нижнюю часть груди.

Публикация от Iggy Azalea (@thenewclassic) 5 Июн 2018 в 4:10 PDT

Поклонники засыпали певицу комплиментами в комментариях к посту. «Пожалуйста, поделись программой своих тренировок и диетой! Мне нужно такое же тело!» — просили они.

«Я бы хотела выглядеть так же, как ты, но тогда мне будет некем вдохновляться. Ты богиня», — восхищались другие.

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Игги Азалия не первая, кто показал нижнюю часть груди. В апреле у знаменитостей заметили новый тренд под названием underboob. Тенденцию намеренно открывать грудь заметили у звезд на калифорнийском музыкальном фестивале Coachella, а также на вечеринках и в социальных сетях.

В мае Азалия опубликовала фотографию в нижнем белье в своем аккаунте Instagram, и поклонники не узнали певицу. Подписчиков поразило, насколько изменилось лицо рэперши, если сравнить его с остальными селфи звезды. «Черт, ты изменилась! Очень хороша!» — восхищались одни в комментариях.

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