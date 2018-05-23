Новое лицо рэперши смутило поклонников

Поклонники австралийской хип-хоп исполнительница Игги Азалии не узнали певицу. В среду, 23 мая, рэперша опубликовала фотографию в нижнем белье в своем аккаунте Instagram.

Подписчиков поразило, насколько изменилось лицо Азалии, если сравнить его с остальными селфи звезды. «Черт, ты изменилась! Очень хороша!» — восхищались одни в комментариях.

«Разве она всегда так выглядела? Я кое-как узнал Игги! Слишком красивая», — писали другие фанаты.

«Сначала я подумал: о господи, она выглядит совершенно иначе, что она сделала? Потом я понял, она улыбается! Она реально улыбается! Выглядит, как богиня!» — делали комплименты третьи.

Игги Азалия не стала отвечать ни на один комментарий, касаемый ее внешности.

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В апреле у знаменитостей появился новый тренд под названием underboob (нижняя часть груди). Тенденцию намеренно открывать нижнюю часть груди заметили у звезд и их поклонников на калифорнийском музыкальном фестивале Coachella. Игги Азалия поддержала идею и вместе с другими знаменитостями выложила в соцсети фотографию с полуголой грудью.

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