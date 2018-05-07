Пенелопа Крус обрадовала поклонников натуральным лицом

Голливудская актриса Пенелопа Крус поделилась с поклонниками фотографией без макияжа во время своей поездки в Дубай, ОАЭ. Снимок был опубликован в Instagram-аккаунте Крус в воскресенье, 6 мая.

Подписчики с восторгом отреагировали на селфи и выразили свое восхищение естественной красотой 44-летней актрисы. «Я бы хотела, чтобы больше никто ничего не постил после этого снимка. Так я смогу любоваться твоей натуральной красотой вечно!» — писали они.

«Самая лучшая!» — заявил русскоязычный комментатор.

Публикация актрисы собрала около 300 тысяч лайков.

Испанская киноактриса и модель Пенелопа Крус начала карьеру в 1991 году на телевидении. Она была удостоена премий «Оскар», BAFTA, «Гойя», получила «Приз за лучшую женскую роль Каннского кинофестиваля». Крус была также номинирована на премию «Золотой глобус» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Вики Кристина Барселона».

Материалы по теме Начни с лица Макияж и косметика, которые выйдут из моды в новом году

В марте американская певица Кристина Агилера сфотографировалась без макияжа и накладных волос для издания Paper magazine. На протяжении всей 20-летней карьеры в шоу-бизнесе звезда использовала много декоративной косметики. Когда лицо 37-летней Агилеры появилось крупным планом на обложке журнала, поклонники заметили веснушки, которые певица всегда тщательно скрывала под толстым слоем тонального крема и пудры.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!