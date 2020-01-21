Джиджи Хадид снялась в прозрачных приспущенных штанах для российского Vogue

Американская супермодель палестинского происхождения Джиджи Хадид снялась в откровенном образе для российского модного журнала Vogue. Кадры с фотосъемки появились в Instagram-аккаунте знаменитости.

На фотографиях 24-летняя Хадид позирует, стоя боком к камере и приспустив белые прозрачные штаны. Кроме них, на модели надет черный кожаный бюстгальтер и трусы с высокой талией в тон.

Автором съемки стала фотохудожница Зои Гроссман (Zoey Grossman), которая ранее работала с такими знаменитостями как Ирина Шейк, Скарлетт Йохансон и Белла Хадид.

Ранее в январе Джиджи Хадид публиковала в своем Instagram другие фотографии со съемки, на которых она позировала обнаженной для обложки Vogue. На нескольких черно-белых снимках Хадид запечатлена топлес. Она стояла на белом фоне, прикрывая грудь рукой.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!