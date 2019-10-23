Джиджи Хадид попозировала голышом для рекламы

Американская супермодель палестинского происхождения Джиджи Хадид попозировала без одежды для рекламы британского люксового бренда Burberry. Кадр с фотосессии девушка опубликовала в Instagram.

На снимке полностью голая Хадид смотрит в камеру, слегка задрав голову и прикрыв тело полупрозрачным платком Burberry. Ее образ дополнен остроносыми туфлями, расписанными монограммой бренда.

Подписчики супермодели пришли в восторг от нового снимка. «Ты невероятно сильная женщина», — хвалил один комментатор. «Глаз не оторвать», — радовался другой фанат. «Какие потрясающие ноги», — восхищался третий поклонник.

В сентябре Джиджи Хадид появилась на вечеринке Love party в Лондоне в нижнем белье. 24-летняя модель пришла на мероприятие в черном брючном костюме с расстегнутым жакетом. Под ним был только черный полупрозрачный бюстгальтер. Свой наряд Хадид дополнила массивными золотыми цепям.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!