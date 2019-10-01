Джиджи Хадид спихнула с подиума забравшуюся на него зрительницу

Golden Chihuahua / Telegram

Зрительница показа французского модного дома Chanel забралась на подиум во время шоу и прошлась по нему вместе с моделями. Видео, заснятое очевидцами произошедшего, публикует Telegram-канал Golden Chihuahua.

Инцидент произошел на Неделе моды в Париже. На кадрах видно, как неизвестная женщина карабкается на подиум, становится в вереницу между моделями и идет вместе с ними по подиуму. Через несколько секунд к незнакомке подходит американская супермодель Джиджи Хадид, хватает ее за плечо и спихивает вниз.

Женщина была одета в клетчатый костюм и шляпу — в стиле Chanel. Ее личность пока точно не установлена, однако предполагается, что это была пранкер-юморист Мари С'Инфильтр (Marie S’Infiltre).

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