Неказистая походка модели на подиуме испугала зрителей

dailymail.co.uk

Необычная походка мужчины-модели на подиуме испугала зрителей шоу модного дома Maison Margiela. Об этом сообщает Daily Mail.

Немецкий манекенщик Леон Дам (Leon Dame) представил костюм из коллекции весна 2020 во время Недели моды в Париже. На нем был короткий кожаный плащ с поясом, белые трусы, пилотка и сапоги на каблуках.

20-летний Дам вышел из-за кулис и, сгорбившись, стремительной походкой направился к краю подиума. Из-за высоких каблуков и крупных шагов его шатало из стороны в сторону.

По информации издания, представление повергло гостей в шок, а сидевшая в первом ряду главный редактор журнала Vogue Анна Винтур, которая редко выражает эмоции на показах, не смогла сдержать улыбки.

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