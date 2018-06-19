Девушки странно прошлись по подиуму

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Основатель бренда Aalto французский дизайнер финского происхождения Туомас Мерикоски (Tuomas Merikoski) представил новую коллекцию Resort 2019 в Милане. Об этом сообщает Vogue.

Для участия в показе модельер пригласил молодых атлеток, которые в течение четырех с половиной минут демонстрировали одежду. Необычным в шоу Мерикоски стало то, что он попросил девушек заменить традиционную модельную походку на спортивную ходьбу.

Дизайнера вдохновила книга фотографа Кейт Т. Паркер со снимками женщин, занимающихся мужскими видами спорта. «Удивительно, как прекрасно и уверенно они сохраняют свою женственность, сталкиваясь с такими тяжелыми физическими нагрузками», — рассказал Мерикоски.

В коллекцию Aalto вошли асимметричные платья разной длины, короткие спортивные топы, шорты и лосины, полупрозрачные облегающие платья, плащи и куртки свободного кроя. Одежда была украшена яркими принтами шведского дизайнера Йоакима Ойанена (Joakim Ojanen).

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Модный дом Prada также представил новую коллекцию мужской одежды весна 2019 в Милане. В рамках шоу мужчины показали вязаные свитера с кожаными вставками и расстегнутой молнией, яркие шорты под названием «мужские мини-юбки», мокасины и нейлоновые шапки-ушанки — однотонные черные или с цветным орнаментом.

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