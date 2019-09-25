Белла Хадид прошлась по подиуму в кружевном нижнем белье

Супермодель палестинского происхождения Белла Хадид приняла участие в модном шоу бренда нижнего белья Savage x Fenty, основанного поп-исполнительницей Рианной, которое прошло в Нью-Йорке на арене Barclays Center. Снимки с показа были опубликованы в Instagram-аккаунте Хадид.

Модель появилась на сцене в комплекте, состоящем из бюстгальтера желтого оттенка с массивным камнем по центру и кружевных трусов с высокой талией соответствующего цвета, которые завязаны на ленту по бокам.

Фото: @bellahadid

Образ Хадид дополнен чулками, массивными золотыми браслетами, поясом-цепью на талии и кружевной накидкой, покрывающей голову модели. Весь наряд выполнен в восточном стиле.

Ранее в сентябре американская поп-исполнительница Рианна снялась в откровенной фотосессии для рекламы новой коллекции нижнего белья собственной марки Savage x Fenty. На фотографиях 31-летняя знаменитость позировала в бра шоколадного оттенка с золотистым леопардовым принтом и легинсах в тон.

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