Рианна показала новое нижнее белье и разочаровала поклонников

Американская поп-исполнительница Рианна снялась в откровенной фотосессии для рекламы новой коллекции нижнего белья собственной марки Savage x Fenty. Снимки знаменитость опубликовала в Instagram-аккаунте бренда.

На фотографиях 31-летняя певица позирует в бра шоколадного оттенка с золотистым леопардовым принтом и леггинсах в тон. На одном из кадров Рианна сидит на пуфе спиной к камере, а в зеркале видно ее отражение.

Фото опубликовано @savagexfenty

Многие поклонники восхитились новыми снимками исполнительницы. «Рианна, ты наша королева!» — восторгался один комментатор. «Это твоя самая сексуальная фотография! Ты чертовски хороша», — хвалил другой.

Однако большинство покупателей выразили негодование по поводу новой продукции бренда. «Эм-м-м, я что-то не поняла, эти леопардовые леггинсы не доступны в больших размерах?» — возмущалась одна клиентка. «Вы выступаете за инклюзивность, но эти леггенсы не доступны в плюс-сайз размере, хотя всю прошлую неделю вашу продукцию рекламировала плюс-сайз модель. Хватит притворяться бодипозитивным брендом. Вы просто очередной бренд, который предлагает полным женщинам меньше выбора, чем худым», — неистовствовала вторая потребительница. «Твое белье сделано из материалов очень низкого качества. В нем даже нельзя заниматься спортом. Кто вообще это покупает?» — удивлялся третий пользователь.

Рианна участвует в фотосессии для рекламы нижнего белья собственного бренда не в первый раз. Так, в августе певица опубликовала снимки, на которых она позирует в полупрозрачном белье с цветочным принтом, лежа на кровати и прикрыв часть тела подушкой. Меньше чем за сутки пост собрал около трех миллионов лайков и множество восторженных комментариев.

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