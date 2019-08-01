Рианна показала новое нижнее белье и снялась в откровенной фотосессии

Американская поп-исполнительница Рианна снялась в откровенной фотосессии для рекламы нижнего белья собственного бренда Fenty. Фотографии певица опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

На снимках Рианна позирует в полупрозрачном белье с цветочным принтом, лежа на кровати и прикрыв часть тела подушкой. «Новая августовская коллекция Savage Fenty сегодня ночью будет доступна на сайте», — подписала публикацию знаменитость.

Фото опубликовано @badgalriri

Меньше чем за сутки пост исполнительницы собрал около трех миллионов лайков и множество восторженных комментариев. «Ты очень красива, как внутри, так и снаружи», — восхитился один поклонник. «Просто с ума сойти можно, Робин Фенти (настоящее имя Рианны — прим. «Ленты.ру») просто повелевает нашей планетой», — удивлялся другой подписчик. «Ты наша королева, у тебя поразительная внешность», — хвалил третий комментатор.

Ранее в июне Рианна установила в своем фирменном магазине Fenty тучные манекены и взбудоражила покупателей. Певица решила продемонстрировать новую коллекцию в нью-йоркском бутике с помощью манекенов плюс-сайз. От стандартных они отличаются увеличенными пропорциями: их бедра значительно крупнее, а грудь и животы — объемнее.

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