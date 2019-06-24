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Тучные манекены в магазине Рианны взбудоражили покупателей

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Американская поп-исполнительница Рианна установила в своем фирменном магазине Fenty манекены нестандартных размеров и взбудоражила покупателей. Об этом пишет Metro.

Певица решила продемонстрировать новую коллекцию в нью-йоркском бутике с помощью манекенов плюс-сайз. От стандартных они отличаются увеличенными пропорциями: их бедра значительно крупнее, а грудь и животы — объемнее.

По информации издания, Рианна хотела создать модный бренд, продукция которого подходила бы женщинам с разными типами фигур. На это ее вдохновило собственное тело: как рассказала певица, время от времени она то полнеет, то худеет.

Пользователи интернета похвалили компанию за то, что она показывает «реальные тела». «У манекенов Fenty есть формы и бедра. Я обожаю Рианну», — написала одна из пользовательниц Twitter. «Рианна проделывает феноменальную работу, чтобы заставить нас [чернокожих женщин] чувствовать себя значимыми», — высказалась другая. «Эти манекены показывают, как выглядят настоящие чернокожие женщины», — согласилась третья.

Fenty — не первый бренд, установивший нестандартные манекены на торговой площадке. Ранее в июне это сделала спортивная марка Nike. Однако, в отличие от поклонников Рианны, некоторые клиенты Nike негативно восприняли мероприятие, посчитав, что дизайнеры пропагандируют ожирение.

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