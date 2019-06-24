В сети довели до слез снявшуюся в бикини тучную модель

Ирландская плюс-сайз модель Ирена Дрези (Irena Drezi) призналась, что расплакалась после того, как увидела комментарии пользователей Instagram под своей фотографией в бикини. Ее слова приводит The Sun.

Дрези поучаствовала в рекламной кампании интернет-магазина PrettyLittleThing. Фотографы бренда не стали ретушировать телесные изъяны модели на снимках перед публикацией, и это привело в восторг покупателей.

«Это невероятно. 90 процентов всех комментариев были позитивными. Честно говоря, я расплакалась. Все эти девушки завалили меня сообщениями, рассказывая свои истории, — поделилась модель. — Они вспоминают меня и выходят на улицу в топах без рукавов, они больше не боятся показывать свои руки». По словам Дрези, такой результат вселил в нее надежду, что она действительно помогает людям.

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После этого 22-летняя девушка призналась, что всю жизнь испытывала неуверенность в себе из-за фигуры, постоянно сравнивала себя со стройными ровесницами, стеснялась и прятала тело в мешковатую одежду. «Это [сравнение с другими] главное, что разрушает вас. В конце концов, все люди разные. Никто не должен быть ни на кого похож», — заключила она.

Рекламная кампания с участием Ирены Дрези вышла в июне. На фотографиях она позирует в черном бикини с неоновой отделкой. На ее бедрах виден целлюлит, а на животе — жировые складки. Подписчики PrettyLittleThing были поражены красотой Ирены и сравнили ее с греческой статуей и произведением искусства.

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