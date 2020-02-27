Модель Victoria's Secret вышла в свет в просвечивающем белье из цепей

Бывший «ангел» бренда Victoria's Secret (самые популярные модели, которые демонстрируют комплекты нижнего белья на подиуме с большими крыльями за спиной), бразильская модель Алессандра Амбросио, вышла в свет в откровенном наряде. Фотографии появились в официальном в Instagram-аккаунте знаменитости.

38-летняя Амбросио пришла на карнавальную вечеринку в Рио-де-Жанейро в комплекте белья из цепей, украшенных стразами. На ней был просвечивающий грудь топ, трусы с завышенной талией и пояс с юбкой — также из свисающих цепей.

IT’S CARNAVAL 🎉🎭💥🎊💃🏼 📸 @stewartshining Фото опубликовано @alessandraambrosio

Автором фотографии стал американский фотограф Стюарт Шайнинг (Stewart Shining), который тоже поделился ею на своей странице.

Ранее в феврале в сети появился еще один снимок Алессандры Амбросио с карнавала в Рио-де-Жанейро. На нем они позирует в комплекте нижнего белья со стразами: бюстгальтере и трусах, к которым цепочками прикреплены две широкие штанины из той же ткани.

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