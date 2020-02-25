Модель Victoria's Secret вышла в свет в нижнем белье

Бывший «ангел» Victoria's Secret, бразильская модель Алессандра Амбросио вышла в свет в откровенном наряде. Фотографии появились в фан-аккаунтах знаменитости в Instagram.

Амбросио пришла на карнавальную вечеринку в Рио-де-Жанейро в комплекте нижнего белья со стразами: бюстгальтере и трусах с завышенной талией, к которым цепочками были прикреплены две широкие штанины из той же ткани.

Ее образ дополнили тонкий шарф с серебристым принтом, несколько браслетов и массивные серьги в виде звезд. В качестве обуви модель выбрала босоножки на высоком каблуке.

В феврале старшая сестра Ким Кардашьян и основательница сайта о красоте и здоровье Poosh Кортни поделилась снимком в оголяющем ягодицы наряде. На фото знаменитость запечатлена на кухне возле газовой плиты в платье в пол итальянского бренда Roberto Cavalli. Наряд, украшенный темно-зелеными пайетками, полностью открывает спину Кардашьян и немного оголяет ее ягодицы.

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