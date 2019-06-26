Российскую модель признали лучшей в мире для рекламы бикини

Российскую супермодель Ирину Шейк признали самой лучшей в мире моделью для рекламы купальников. Рейтинг, составленный британским брендом нижнего белья Bluebella, приводит The Sun.

На втором месте оказалась одна из «ангелов» бренда нижнего белья Victoria's Secret бразильянка Алессандра Амбросио. Тройку лидеров рейтинга замкнула американская топ-модель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски.

На четвертую строчку попала плюс-сайз модель Эшли Грэм, а на пятую — еще одна модель Victoria's Secret Кэндис Свейнпол.

По словам исполнительного директора бренда Bluebella Эмили Бенделл, большинство женщин выбирают купальники, вдохновляясь публикациями моделей в Instagram. «Именно поэтому такие модели, как Ирина Шейк, могут заработать очень много на снимках в бикини. Модные бренды смотрят не на количество подписчиков, а на степень вовлеченности аудитории. Мы обращаем внимание на влиятельных людей, которыми восхищаются женщины. Это ключевой элемент в стимулировании продаж», — пояснила Бенделл.

Британский бренд нижнего белья Bluebella, основанный в 2005 году, сотрудничает с многими знаменитостями и моделями. Например, в их съемках участвуют блогер-многомиллионница Негин Мирсалехи, модель американского происхождения Тейлор Лаше, супермодель Мередит Микельсон и британская модель Нада Адель.

В январе российская супермодель Ирина Шейк дала интервью американскому модному изданию W Magazine. Шейк поделилась секретом, который она использует, чтобы быстро похудеть для обнаженной фотосессии. Она рассказала, что ходит в инфракрасную сауну, которая помогает сжечь 600 калорий за один сеанс.

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