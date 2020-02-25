Ценности
 
Последние новости
В России умер последний советский маршал
Шепелев рассказал о планах после ухода с Первого канала
На Украине призвали изъять из библиотек изданные в СССР книги
Подарок жены сделал мужа миллионером
Семь россиян с охваченного коронавирусом лайнера вернулись на родину в карантин
Трамп заявил о сговоре разведки и Демократической партии
Богатейшие люди мира за день рекордно обеднели
Кадыров «ответил за слова» и вышел на ринг с Емельяненко
Украинцы отказались эвакуироваться с охваченного коронавирусом лайнера
Новости партнеров

Самая красивая женщина в мире сфотографировалась в спа-центре топлес

Перейти в «Мою Ленту»
Белла Хадид
Белла Хадид

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой в мире, поделилась фотографиями без нижнего белья. Серия снимков из спа-центра появилась в ее Instagram-аккаунте.

На одном из опубликованных кадров модель сфотографировалась в зеркало топлес, прикрывая грудь рукой. На другом фото ее запечатлели в полотенце без бюстгальтера на фоне ее отражения. Образ знаменитости дополняют серьги-кольца.

Публикация Хадид набрала уже больше миллиона лайков. Пользователи сети восхитились внешним видом модели. «Ты пытаешься убить нас?», «Просто прекрасна», «У меня отпала челюсть», «Ты очень красивая и сексуальная», — написали они в комментариях.

В феврале Белла Хадид прошлась по подиуму в откровенном наряде. Она приняла участие в показе итальянского бренда Max Mara сезона осень-зима 2020. Модель продемонстрировала просвечивающую грудь черную рубашку из органзы с карманами и объемными рукавами. Помимо этого, на ней были прямые бархатные брюки с завышенной талией, перевязанные шнурком на поясе.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Самая красивая женщина в мире вышла на публику в просвечивающей грудь рубашке
Самая красивая женщина в мире вышла в свет в бюстгальтере
Самая красивая женщина в мире снялась в рекламе в кружевном корсете
Ценности
Ценности00:0416 февраля

Король магии

Он сводил с ума женщин, восхвалял Гитлера и разорял народ: роскошная жизнь диктатора Индонезии
12:5623 февраля

Модный показ Armani в Милане пройдет без зрителей из-за коронавируса

07:0123 февраля

Умер создатель фигурки-человечка Lego

15:3622 февраля

Самая тучная в мире модель показала снимок в нижнем белье и обрадовала фанатов

ЦенностиПромо

Аромат успеха

Как известный на весь мир бренд одежды захватывает рынок парфюмерии
12:2822 февраля

Модель с заболеванием кожи снялась для обложки журнала Vogue в бюстгальтере

10:5122 февраля

Сестра Кардашьян сфотографировалась у плиты в оголяющем ягодицы платье

20:5421 февраля

Аномально густые волосы прославили младенца

Ценности00:05 8 февраля

«Нет бога, кроме президента»

Школы закрыть, умных расчленить, деньги сжевать: как жил самый безумный диктатор Африки
19:3221 февраля

Раскрыт секрет кимоно Путина

18:3021 февраля

Официантка начала выкладывать фото ног и стала миллионершей

17:4021 февраля

Показана напечатанная на 3D-принтере машина за 108 миллионов рублей

Россия
«Пока ждешь заказ — время есть, а намаз недолго длится»
 
«Я спросила: разве можно за это убить? Мама промолчала»
История бежавшей из России чеченки, которую били и пытали из-за ее ориентации
«Злобные американцы отупляют свое же население»
Как менялась Америка в глазах простого советского человека
Джеральд Форд и Леонид Брежнев на саммите во Владивостоке, 1974 год«Ситуацию усугубила наша неуклюжая ложь»
Что помешало вождям СССР победить в холодной войне?
Все материалы
Мир
Турция начала масштабное наступление в Сирии
Российские Су-24 нанесли удар по наступавшим и помогли сирийской армии отбить атаку
«Никто не знает, что это такое»
Склады, детские площадки и места для селфи — во что превратились символы военного прошлого Тайваня
Запад счел слова Путина о родителях угрозой для гей-браков
Как в мире отреагировали на заявление президента о традиционной семье?
Битва тиранов
Асад хочет зачистить Сирию от боевиков, но ему мешает Турция. На чьей стороне Россия?
Все материалы
Бывший СССР
Протестующих против размещения на карантин украинцев из Уханя начали задерживать
Ополченцы ЛНР (архивное фото)Зеленский созвал СНБО на фоне обстрелов в Донбассе
Войска ЛНР начали наступление. Украина потеряла свои позиции
Названа доля отказавшихся возвращаться в Донбасс беженцев
Украина обвинила ЛНР в обстреле кладбища
Массовые протесты белорусской оппозиции«Чтоб не поняли москали»
Белорусские националисты воюют с русским языком. Почему Лукашенко им не мешает?
Бывший премьер Грузии вышел из тюрьмы и пообещал революцию
«Заявлений по изнасилованиям стало больше»
Что украинская полиция думает о домашнем насилии, проституции и «сексе по расписке»
Все материалы
Экономика
Лукашенко назвал справедливую цену на российский газ
«Главная проблема — люди любят вкус мяса»
 
Доллар взлетел из-за коронавируса
Капля за каплей
Нищие американцы сдают кровь ради денег. Испанская семья сумела заработать на этом состояние
«Неожиданное предложение» Путина Белоруссии по нефти объяснили
Подсчитаны потери авиакомпаний всего мира от коронавируса
Все материалы
Силовые структуры
Российский заключенный сбежал из колонии после мольбы жены о помощи
Эффект «бабочек»
Рядовой Шамсутдинов расстрелял восемь человек. Его сослуживцы впервые рассказали о дедовщине в части
По делу о самоубийстве полковника ФСИН в суде появился первый фигурант
Отец рядового Шамсутдинова рассказал о разговоре с сыном перед бойней в части
Мафия бессмертна
Самые свирепые группировки лихих 90-х: спецпроект «Ленты.ру»
Стало известно о проверках ФСБ в части устроившего бойню Шамсутдинова
Станислав Морев«Мы боремся до конца с этим абсурдом»
Россиянин справил нужду в центре Москвы. Его обвинили в педофилии и посадили
Все материалы
Наука и техника
Появление Земли признали неслучайным
Небесная кара
Кто отомстил немцам за любовь к Гитлеру и за одну ночь уничтожил 23 тысячи человек
Найдена побившая рекорд гигантская обреченная планета
МиГ-35 получит беспилотную посадку
Российский поезд-снегоуборщик произвел фурор в Финляндии
Погнали выше
Обгоняя Россию: кто и как строит новые ракеты в США
Все материалы
Спорт
Ковальчук стал одноклубником Овечкина
Александр Логинов«Мы не сломаемся»
Логинов спас сборную России от позора на чемпионате мира. Но может покинуть спорт из-за травли
Норвежский биатлонист-чемпион вступился за Логинова
Сергей Бубка«Советские спортсмены ели химию ведрами»
Американцы продолжают разоблачать госпрограмму допинга в СССР. Стоит ли им верить?
Посвященный Брайанту свитер Овечкина продали за девять тысяч долларов
Война грандов
Лондонское дерби, битва «Сити» и «Лестера» — главные интриги тура АПЛ
Малкин сделал хет-трик Горди Хоу
Все материалы
Культура
Съемки фильма «Миссия невыполнима 7» приостановили из-за коронавируса
Мамкин сибиряк
Уиллем Дефо в аду и все грани женской токсичности: Берлинале-2020
Умер президент «Петергофа»
«Крестьяне деньги собрали — за убийство барина заплатить»
Неизвестная жизнь русской деревни: от патриархата до Сталина
Суд присяжных признал Вайнштейна виновным в сексуальном насилии
Комиссар кекс
Сладкая жизнь на Диком Западе и все красоты Холокоста: Берлинале-2020
Лещенко предложил затравленной за поздравление с 23 Февраля Maruv спеть дуэтом
Все материалы
Интернет и СМИ
Якубович ответил на критику пристыдившего его сенатора
«Эту миссию на меня возложил сам господь»
Охотник за головами годами ловил наркобаронов и маньяков. И превратил свою жизнь в реалити-шоу
Хакеры использовали ажиотаж вокруг коронавируса для обмана россиян
Интимная революция
Каким станет секс и порно в будущем?
Якубович предложил быстрый способ поменять пенсионную систему России
Поднимаясь из пепла
Вечеринки, люди третьего пола и следы войны на снимках лучших фотографов мира
Любовь к Бузовой рассорила шпиона с сокамерником в российском СИЗО
Все материалы
Ценности
Бодипозитивная певица станцевала в нижнем белье на камеру
Святые негодники
Мужчины целуются, женщины трясут крестами: что творилось на Неделе моды в Лондоне
В Москве состоялась первая церемония награждения ENHEL Awards
Король магии
Он сводил с ума женщин, восхвалял Гитлера и разорял народ: роскошная жизнь диктатора Индонезии
Популярная плюс-сайз модель впервые снялась обнаженной после родов
Голые мушкетеры
Женщины в корсетах и мужчины на шпильках: что творилось на Неделе моды в Нью-Йорке
Наоми Кэмпбелл поделилась селфи с голой грудью
Все материалы
Путешествия
Россияне выбрали замену родине
Медицинские работники во время учений по проведению медицинской эвакуации пациентов с симптомами коронавирусаРоссиянин заразился коронавирусом на лайнере в Японии
Его супругу уже госпитализировали. По всему миру больны более 70 тысяч человек
Охранник отеля убил туристку в ее день рождения и сел в тюрьму
«Мне было все равно, убьют они меня или нет»
Как иностранец пересек всю Россию без самолетов и сбежал от пограничников в Монголию
В топливных баках проблемных Boeing нашли мусор
«Нам с утра в Титикаку, а мы еще не отужинали куями!»
Как россиянин отправился в Перу и познал местные автобусы, алкоголь и грязь
С охваченного коронавирусом лайнера сняли карантин
Все материалы
Из жизни
Подарок жены сделал мужа миллионером
Многодетная мать стала голой уборщицей с одобрения мужа
«Что-то все же упустили»
Дерзкие воры за минуту вынесли из музея украшения на миллионы евро. Пропажу так и не нашли
Родственники обвинили похищавшего деньги мошенника в инсценировке самоубийства
«Три месяца я пахала в поле с поляками»
История россиянки, перебравшейся в Германию дегустировать вино
Старейший мужчина на Земле умер
«Другая сторона богатства — безумие»
Как огромный выигрыш в лотерею превратил американца в героинового наркомана и грабителя банков
Все материалы
Стали известны цены обновленного Hyundai Solaris для России
Самые быстрые гиперкары
Чемпионская сборная мира по разгону до «сотни»
Все российские Toyota и Lexus получат уникальную противоугонную систему
Посмотрите на Rolls-Royce, исполненный по этническим мотивам Южной Африки
Художница Эстер Малангу знакомит Phantom с искусством народа ндебеле
Volvo обновила седан и универсалы 90-й серии
Самый дорогой универсал
Видео: 612 лошадиных сил за 9 млн рублей — обзор суперуниверсала Mercedes-AMG E63 S
Продажи новых автомобилей рухнули из-за коронавируса
Все материалы
Дом
Власти итальянского города решили заманить приезжих необычным способом
«Балконную амнистию» запустили в российском городе
Просто песня
Архитекторы из США придумали уникальное здание для Урала
Мусорные контейнеры в России «поумнеют»
Первобытный уют
Человечество сменило пещеры на современные дома. Что между ними общего?
Определена основная категория покупателей квартир в Москве
Корону долой
Как надежно защитить свой дом от коронавируса
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы