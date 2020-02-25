Самая красивая женщина в мире сфотографировалась в спа-центре топлес

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой в мире, поделилась фотографиями без нижнего белья. Серия снимков из спа-центра появилась в ее Instagram-аккаунте.

На одном из опубликованных кадров модель сфотографировалась в зеркало топлес, прикрывая грудь рукой. На другом фото ее запечатлели в полотенце без бюстгальтера на фоне ее отражения. Образ знаменитости дополняют серьги-кольца.

Публикация Хадид набрала уже больше миллиона лайков. Пользователи сети восхитились внешним видом модели. «Ты пытаешься убить нас?», «Просто прекрасна», «У меня отпала челюсть», «Ты очень красивая и сексуальная», — написали они в комментариях.

В феврале Белла Хадид прошлась по подиуму в откровенном наряде. Она приняла участие в показе итальянского бренда Max Mara сезона осень-зима 2020. Модель продемонстрировала просвечивающую грудь черную рубашку из органзы с карманами и объемными рукавами. Помимо этого, на ней были прямые бархатные брюки с завышенной талией, перевязанные шнурком на поясе.

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