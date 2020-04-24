Популярная певица поделилась откровенным снимком в прозрачном белье

Популярная британская поп-певица Рита Ора поделилась снимком в прозрачном нижнем белье из откровенной фотосессии для журнала Love Magazine. Фотография появилась в ее Instagram-аккаунте.

На опубликованном кадре исполнительница позирует полулежа в коричневом кружевном комплекте нижнего белья марки Eres и бежевой рубашке из замши. Знаменитость также надела несколько аксессуаров — кольца, чокер в виде цепи и небольшие серьги с ракушками.

Фанаты восхитились внешним видом Оры в комментариях. «Идеальное тело!», «Выглядишь потрясающе!», «Кто-нибудь, вызовите помощь! Умираю от красоты!», «Горячо», — писали они под постом, набравшим 645 тысяч лайков.

В апреле супермодель Белла Хадид, признанная самой красивой женщиной в мире, попозировала без трусов на веб-камеру. Она приняла участие в откровенной фотосессии для французского бренда Jacquemus. На одном из размещенных кадров супермодель позирует без бюстгальтера и трусов, прикрывая обнаженные части тела соломенной сумкой бренда. На другом снимке она запечатлена в кроп-топе, который оголил часть ее груди.

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