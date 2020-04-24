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Самая красивая женщина в мире попозировала без трусов на веб-камеру

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Фото: @jacquemus

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, поучаствовала в откровенной фотосессии для французского бренда Jacquemus. Серия снимков, которые были сделаны дистанционно с помощью веб-камеры, появилась в Instagram-аккаунте марки.

На одном из размещенных кадров она позирует без бюстгальтера и трусов, прикрывая обнаженные части тела соломенной сумкой бренда. На другом снимке Хадид сфотографировали в кроп-топе, который оголяет часть ее груди. Модель также запечатлели обнаженной с маленькой коричневой сумкой Jacquemus.

Фото опубликовано @jacquemus

Автором съемки выступил французский фотограф Пьер-Анж Карлотти (Pierre-Ange Carlotti), который ранее снимал таких знаменитостей, как Ирина Шейк и Рианна, а также сотрудничал с мировыми брендами, среди которых Proenza Schouler и Vetements.

В апреле Белла Хадид снялась без одежды дома для журнала Vogue. Она попозировала обнаженной, прикрываясь букетом цветов, который стоит в вазе. На другой фотографии Хадид заслонила грудь туфлями на каблуке, сидя перед камерой в черной юбке с нашивками в виде цветов.

В 2020 году дистанционные фотосессии на веб-камеру и FaceTime начали набирать популярность во время режима самоизоляции. Одним из первых таким приемом воспользовался итальянский фотограф Алессио Альби (Alessio Albi), запертый на карантин у себя дома. Он считает, что самоизоляция не препятствует творчеству.

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