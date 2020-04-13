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Самая красивая женщина в мире снялась дома обнаженной для журнала Vogue

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Фото: @bellahadid

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, поучаствовала в фотосессии для итальянской версии журнала Vogue во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Серия откровенных снимков появилась в ее Instagram-аккаунте.

Съемка проводилась дистанционно, знаменитость попозировала перед фотографом через веб-камеру. На одном из размещенных кадров она снялась обнаженной, прикрываясь букетом цветов, который стоит в вазе. На другой фотографии Хадид заслоняет грудь туфлями на каблуке, сидя перед камерой в черной юбке с нашивками в виде цветов. Модель также запечатлели без одежды в украшениях французского бренда Chanel.

Times are changing and working from home has a new meaning .... New work for @vogueitalia shot and styled through FaceTime by my Quaranqueens @briannalcapozzi @haleywollens PRODUCTION/lighting by @Laurenperez 🖤Much love . feeling lucky to work

Фото опубликовано @bellahadid

Автором дистанционной съемки стала модный фотограф Брианна Капоцци (Brianna Capozzi), а стилистом выступила Хейли Волленс (Haley Wollens).

Подписчики модели восхитились ее внешним видом и выразили свой восторг в комментариях под постом, набравшим 842 тысячи лайков. «Как круто вышло! Ты богиня», «Это же шикарно», «Второй такой женщины больше не существует», «У меня нет слов», — писали они.

В апреле Белла Хадид поделилась откровенными фото на карантине. Модель сфотографировалась на кровати в желтом пальто на голое тело, на голову она повязала черную косынку с белым принтом.

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