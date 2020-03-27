Запертый на карантин фотограф придумал способ поснимать моделей

Фотограф Алессио Альби (Alessio Albi) из итальянской Перуджи, запертый на карантин из-за пандемии коронавируса, придумал способ поснимать своих моделей. Снимки, сделанные с помощью веб-камеры и мобильных приложений, он публикует в своем Instagram-аккаунте.
Альби проводит фотосессии, делая скриншоты на ноутбуке через программу для видеозвонков FaceTime. Модели в свою очередь позируют для него из своих домов. За прошедшую неделю художник поснимал итальянок Элис Пагани и Кьяру Шельси, а также россиянку Алину Бобылеву.
«Мы с Алиной сидим на карантине на расстоянии 200 километров друг от друга. Только что поснимал ее через веб-камеру на ноутбуке. Самоизоляция не препятствует творчеству: нам посчастливилось жить в эпоху, когда для этого есть все ресурсы. Оставайтесь дома. В этом мы едины», — поделился он.
Снимки, сделанные в период пандемии, собирают десятки тысяч лайков и восторженных комментариев от фанатов.
Ранее в марте бразильская модель Валентина Сампайо (Valentina Sampaio), которая является открытым трансгендером, выложила откровенную фотографию во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса. На фото 23-летняя Сампайо позирует в белом кресле с запрокинутыми руками для американского бренда Victoria’s Secret. На ней — комплект черного нижнего белья и расстегнутый серый кардиган.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения