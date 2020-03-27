Запертый на карантин фотограф придумал способ поснимать моделей

Фотограф Алессио Альби (Alessio Albi) из итальянской Перуджи, запертый на карантин из-за пандемии коронавируса, придумал способ поснимать своих моделей. Снимки, сделанные с помощью веб-камеры и мобильных приложений, он публикует в своем Instagram-аккаунте.

Альби проводит фотосессии, делая скриншоты на ноутбуке через программу для видеозвонков FaceTime. Модели в свою очередь позируют для него из своих домов. За прошедшую неделю художник поснимал итальянок Элис Пагани и Кьяру Шельси, а также россиянку Алину Бобылеву.

Me and Alice @opheliamillaiss quarantined, separated by 200 km, just shot spontaneously trough the laptop webcam. Social distancing doesn’t mean stopping creating. We are lucky to live in an era that offers all the resources needed. Stay in. We’re in this together. Фото опубликовано @alessioalbi

«Мы с Алиной сидим на карантине на расстоянии 200 километров друг от друга. Только что поснимал ее через веб-камеру на ноутбуке. Самоизоляция не препятствует творчеству: нам посчастливилось жить в эпоху, когда для этого есть все ресурсы. Оставайтесь дома. В этом мы едины», — поделился он.

Снимки, сделанные в период пандемии, собирают десятки тысяч лайков и восторженных комментариев от фанатов.

Ранее в марте бразильская модель Валентина Сампайо (Valentina Sampaio), которая является открытым трансгендером, выложила откровенную фотографию во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса. На фото 23-летняя Сампайо позирует в белом кресле с запрокинутыми руками для американского бренда Victoria’s Secret. На ней — комплект черного нижнего белья и расстегнутый серый кардиган.

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