Трансгендерная модель выложила фото в белье во время самоизоляции

Бразильская модель Валентина Сампайо (Valentina Sampaio), которая является открытым трансгендером, выложила откровенную фотографию во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте.
На фото 23-летняя Сампайо позирует в белом кресле с запрокинутыми руками для американского бренда Victoria’s Secret. На ней — комплект черного нижнего белья и расстегнутый серый кардиган. «Настроение на неделю — остаться дома, в безопасности», — подписала модель снимок. В настоящий момент он собрал более 16 тысяч лайков.
Поклонники трансгендера похвалили ее внешность в комментариях. «Королева красоты», «Такая женственная и утонченная!», «Ты богиня. Успехов тебе», — писали они.
В августе 2019 года популярный бренд нижнего белья Victoria’s Secret впервые заключил контракт с трансгендерной моделью, ею стала Валентина Сампайо. Годом ранее директор по маркетингу фирмы Эд Разек подвергся резкой критике после того, как заявил, что трансгендерные модели не должны участвовать в показах бренда, однако спустя некоторое время ему пришлось извиниться и внести изменения в политику компании.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения