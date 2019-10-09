Victoria's Secret впервые снял в своем белье трансгендера

Американский производитель женского нижнего белья Victoria’s Secret впервые в истории представил рекламную кампанию, в которой приняла участие трансгендерная модель. Об этом сообщает Daily Mail.

Съемка прошла в рамках коллаборации компании с британским брендом Bluebella, которая в настоящий момент проводит бодипозитивную акцию #LoveYourselfCampaign («Полюби себя»).

Одной из моделей, чьи фотографии появятся в витринах нью-йоркских и лондонских бутиков, стала 24-летняя датчанка Май Симон Лифшиц (May Simon Lifschitz). Трансгендерная модель попозировала в черных кружевных комплектах из коллекции осень-зима 2019.

«Я никогда не буду на 100 процентов довольна своим телом, как и любая другая женщина. Но я стараюсь помнить, что мне не нужно постоянно меняться, чтобы любить себя такой, какая я есть», — прокомментировала свое участие в фотосессии Лифшиц.

Вместе с ней для коллаборации снялись модели Оливия Санг (Olivia Sang), Лаура Рахман-Кидд (Laura Rakhman-Kidd) и Али Тейт Катлер (Ali Tate Cutler). Ранее в октябре сообщалось, что последняя стала первой женщиной с размером XL, которая заключила контракт с Victoria’s Secret.

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