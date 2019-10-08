Victoria’s Secret впервые одел в свое белье крупную модель

Американский производитель женского нижнего белья Victoria’s Secret впервые в истории посотрудничал с крупной женщиной. На Instagram-публикацию модели Али Тейт Катлер (Ali Tate Cutler), носящую размер одежды XL, обратили внимание в New York Post.

Компания, которая с момента основания работала исключительно со стройными моделями, подписала контракт с Катлер в рамках новой коллаборации с лондонским брендом нижнего белья Bluebella. Последняя, напротив, специализируется на инклюзивных коллекциях, является приверженцем бодипозитива и пропагандирует принятие своего тела среди женщин.

Али Тейт выложила фото, на котором она позирует в полный рост в черном кружевном боди. «Кажется, я стала первой моделью 14-го размера (XL) у Victoria’s Secret? Это огромный шаг в правильном направлении», — подписала она свой пост.

В августе Victoria’s Secret впервые пригласил открытого трансгендера стать лицом рекламной кампании. Это случилось после того, как директор по маркетингу компании Эд Разек подвергся критике за отказ выпускать трансгендеров на подиум во время показов. Первым принятым на работу трансгендером оказалась 22-летняя бразильская модель Валентина Сампайо.

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