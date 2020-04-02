Самая красивая женщина в мире поделилась снимками в пальто на голое тело

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, поделилась серией откровенных снимков во время изоляции из-за пандемии коронавируса. Фото появились в ее Instagram-аккаунте.

Знаменитость опубликовала три поста в одинаковом наряде. Модель попозировала на кровати в желтом пальто на голое тело, при этом на голову она повязала черную косынку с белым принтом. Хадид также надела серьги-кольца и жемчужный чокер.

a girl and her favorite yellow jacket : a series Фото опубликовано @bellahadid

Подписчики модели восхитились ее внешним видом в комментариях под публикацией, набравшей 826 тысяч лайков. «Очень красивое пальто и ты», — написал один. «Вау, Белла!» — высказался второй. «Белла, ты такая офигенная. Люблю тебя очень», — признался третий. «Ангел», — отметил четвертый.

В марте Белла Хадид уже публиковала откровенные фотографии во время карантина. 23-летняя модель сделала селфи без макияжа в бикини белого цвета с завязками. «Счастлива, что могу получить немного витамина D», — подписала она публикацию, которая набрала почти 900 тысяч лайков.

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