Ирина Шейк попозировала в трусах для популярного журнала

Российская супермодель Ирина Шейк приняла участие в фотосессии для популярного издания Interview. Фотографии появились

в Instagram-аккаунте журнала.

Во время фотосессии 34-летняя знаменитость позировала в нескольких образах. Так, на одном из снимков она запечатлена в куртке-бомбере, кедах марки Vans и белых трусах. На другом модель сидит в кепке и брючном костюме песочного цвета, надетом на бордовый топ бренда Hermes. Ее также сфотографировали в зеленой толстовке Phipps, шортах Maison Alaïa и туфлях Chanel.

When you’re a supermodel, stay-at-home just hits different.⁣ ⁣ @irinashayk photographed by @blackpierreange and styled by @melzy917 for our Spring issue. Фото опубликовано @interviewmag

Автором съемки выступил французский фотограф Пьер-Анж Карлотти (Pierre-Ange Carlotti), который ранее снимал таких знаменитостей, как Белла Хадид и Рианна, а также сотрудничал с мировыми брендами, среди которых Jacquemus, Proenza Schouler и Vetements.

В феврале 2020 года Ирина Шейк снялась в рекламном ролике для обложки английской версии модного журнала Vogue в топе и трусах из кольчуги с камнями на голое тело. При этом супермодель держит в руках живого питона, а на ее шее висит колье в виде змеи. Опубликованное видео рекламирует ее мастер-класс для начинающих моделей.

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