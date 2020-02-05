Ирина Шейк снялась в кольчуге на голое тело для журнала Vogue

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Российская супермодель Ирина Шейк снялась в рекламном ролике для обложки модного журнала British Vogue. Кадры опубликованы на официальном сайте издания.

В одной из частей видео Шейк позирует в топе и трусах из кольчуги с камнями на голое тело. При этом в руках супермодель держит живого питона, а на ее шее висит колье в виде змеи.

Ролик рекламирует мастер-класс Ирины Шейк для начинающих моделей. «Урок второй. Научитесь чувствовать себя комфортно в своей коже», — произносится ее голосом за кадром.

Модельная карьера Ирины Шейк началась в 2004 году после победы в челябинском конкурсе красоты. Спустя три года она стала лицом бренда нижнего белья Intimissimi, а позже начала принимать участие в показах известнейших модельеров: Жан-Поля Готье, Изабель Маран, Донателлы Версаче, Риккардо Тиши и так далее. Кроме того, была ведущей четвертого сезона реалити-шоу «Топ-модель по-русски». Российская супермодель также регулярно попадает на обложки журналов Vogue разных стран.

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