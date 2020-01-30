Ирина Шейк снялась для обложки Vogue в пиджаке на голое тело

Российская супермодель Ирина Шейк снялась для обложки британского журнала Vogue в пиджаке на голое тело. Фотография появилась в ее Instagram-аккаунте.

На опубликованном фото 33-летняя Шейк позирует в шерстяном черном пиджаке JW Anderson без бюстгальтера и в брюках того же бренда. Ее образ дополняет бежевая шляпа с объемными полями Self-Portrait и чокер Gucci из лакированной кожи.

Авторами съемки стали фотографы Мерт Алас (Mert Alas) и Маркус Пигготт (Marcus Piggott), которые работают вместе более 20 лет. Команда сотрудничала с такими мировыми компаниями, как Dior, Calvin Klein, Gucci, Giorgio Armani, Yves Saint Laurent и Louis Vuitton.

Пост модели собрал около 65 тысяч лайков. Пользователи сети восхитились ее красотой. «Девушка-мечта», «Я вас просто обожаю, никогда не видел такой идеальной внешности», «Ты просто королева», — писали они в комментариях к фото.

В декабре 2019 года Шейк уже снималась для обложки модного журнала 7Hollywood. Модель примерила образы французского модельера Тьерри Мюглера, наряды которого выбирает множество знаменитостей, в частности Ким Кардашьян, Леди Гага и Бейонсе. На одной обложке она позирует в золотом металлическом корсете и чокере. На другой — в черном прозрачном боди с подвязками и блестящими вставками.

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