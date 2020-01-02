Ирина Шейк надела популярный в 90-х аксессуар и попозировала на камеру в бикини

Российская супермодель Ирина Шейк поделилась с поклонниками пляжным снимком. Кадр опубликован в Instagram знаменитости.

На фото 33-летняя Шейк позирует на камеру в бикини кислотно-розового цвета, расположившись на лежаке. Помимо этого, на ней надета кремовая панамка с нашивкой — популярный в 1990-х аксессуар — английского модного бренда Burberry.

Фото опубликовано @irinashayk

«День первый», — подписала снимок модель. Поклонники засыпали россиянку хвалебными комментариями. «Просто очень красива», «Мы уже ждем день второй!», «Ты мой идол в буквальном смысле слова! Я обожаю тебя», «Ты — самая красивая женщина в мире», — писали пользователи.

В декабре 2019 года Ирина Шейк снялась для обложки модного журнала 7Hollywood в золотом металлическом корсете и чокере от французского модельера Тьерри Мюглера. Модель также примерила на себя другие образы дизайнера, в том числе черный прозрачный боди с подвязками, украшенный блестящими бисером и пайетками.

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