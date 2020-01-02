Ценности
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем YouTube
Последние новости
Глава «Нафтогаза» рассказал о буфере между «Газпромом» и Украиной
ИГ взяло на себя ответственность за нападение на пост ДПС в Ингушетии
У здания администрации Зеленского залили бесплатный каток
В Крыму отреагировали на факельное шествие бандеровцев в Киеве
Шесть человек погибли при аварийной посадке вертолета с военными на Тайване
Голландия официально прекратила существование
Врач предупредил о смертельно опасном способе борьбы с похмельем
Украинский журналист назвал Зеленского отрыжкой советской эпохи
Названа особенность новогоднего обращения Путина
Новости партнеров

Ирина Шейк надела популярный в 90-х аксессуар и попозировала на камеру в бикини

Перейти в «Мою Ленту»

Российская супермодель Ирина Шейк поделилась с поклонниками пляжным снимком. Кадр опубликован в Instagram знаменитости.  

На фото 33-летняя Шейк позирует на камеру в бикини кислотно-розового цвета, расположившись на лежаке. Помимо этого, на ней надета кремовая панамка с нашивкой — популярный в 1990-х аксессуар — английского модного бренда Burberry.

Фото опубликовано @irinashayk

«День первый», — подписала снимок модель. Поклонники засыпали россиянку хвалебными комментариями. «Просто очень красива», «Мы уже ждем день второй!», «Ты мой идол в буквальном смысле слова! Я обожаю тебя», «Ты — самая красивая женщина в мире», — писали пользователи.

В декабре 2019 года Ирина Шейк снялась для обложки модного журнала 7Hollywood в золотом металлическом корсете и чокере от французского модельера Тьерри Мюглера. Модель также примерила на себя другие образы дизайнера, в том числе черный прозрачный боди с подвязками, украшенный блестящими бисером и пайетками.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Ирина Шейк в металлическом корсете попала на обложку журнала
Ирина Шейк снялась обнаженной в рекламе
Женщина спародировала российскую супермодель и попала на обложку Vogue
Ценности
Ценности00:01 1 января

Федерация вкусов

Пирожки с кровью, голова поросенка и козули: что ели в зимние праздники в разных уголках России
15:46 1 января

Наталья Водянова рассказала о скором замужестве

17:3431 декабря 2019

Названы самые дорогие свадьбы десятилетия

13:4731 декабря 2019

Предсказана популярная в 2020 году модель купальника

Ценности00:0130 декабря 2019
Кэти Перри

Голова в алмазах

Как военная шапка превратилась в самое дорогое украшение для женщин
12:5431 декабря 2019

Самбурская спародировала снимок обнаженной плюс-сайз-модели и была пристыжена

12:0131 декабря 2019

Редкий рубиновый орден советского адмирала выставили на продажу

10:5331 декабря 2019

Российская модель попозировала перед камерой голой в цветах

Ценности00:0425 декабря 2019

Любовь и тюль

Этим нарядом отгоняли зло и притягивали богатство: история свадебного платья
19:0730 декабря 2019

Женщина рискнула жизнью ради хвастовства безвкусным маникюром и была обругана

17:5730 декабря 2019

Магазин прислал клиентке зловонные вещи и предложил постирать самой

15:4330 декабря 2019

Девушка приняла кольцо за 20 миллионов и отклонила предложение руки и сердца

Россия
Россиянин пошел помогать другу и пропал
Кошмар перед Рождеством
Елка с чебуреками, ледяной пенис и черви: самые странные новогодние украшения в городах России
Названа особенность новогоднего обращения Путина
Что нового россияне узнали о стране и о себе
Лучшие тексты «Ленты.ру» о России и ее обитателях
Российские пожарные потушили огонь в квартире и нашли плантацию конопли
«Накануне Нового года купили БТР за два ящика водки»
 
Россиян захотели обязать эвакуироваться
Все материалы
Мир
После пропажи военного вертолета на Тайване нашли выживших
Жить станет веселее
Евросоюз уменьшится, а России станет труднее: какие события потрясут мир в 2020-м?
На Тайване пропал вертолет с главой генштаба
Те, кто ушли
Главные утраты 2019 года
Совбез ООН обсудит ситуацию в Идлибе
Геноцид христиан, революции и русские в Сирии: мир в 2019-м
Главные события года
Более десяти человек убили в США в новогоднюю ночь
Все материалы
Бывший СССР
В Эстонии в Новый год напомнили о территориальных претензиях к России
Против русского мира: чем жил бывший СССР в 2019 году
Почему минувший год разочаровал многих жителей постсоветского пространства
Украинский журналист назвал Зеленского отрыжкой советской эпохи
Период распада
Свинья в гробу, штурм парламента и битвы с полицией — жизнь в странах бывшего СССР в 2019 году
Бывший пленник «Айдара» рассказал о перенесенных в подвале пытках
Пассажирский самолет упал в Казахстане
Авария произошла после вылета из Алма-Аты, на борту находилось около 100 человек
Описаны пять сценариев развития ситуации в Донбассе
Все материалы
Экономика
Глава «Нафтогаза» рассказал о буфере между «Газпромом» и Украиной
На всех не хватит
Человечеству угрожает глобальный голод. Мясу придется искать замену
«Нафтогаз» объявил о завершении отделения оператора ГТС Украины
Отскок неизбежен
Взлеты и падения, новые тренды и истории успеха: что творилось в мировой экономике в 2019 году
Суд отменил штраф американской компании за нарушение санкций против России
Вприсядку
Американцы и россияне — соседи на скамье подсудимых. Главные дела против бизнеса в 2019 году
На Украине заявили о начале транспортировки газа в ЕС по новому контракту
Все материалы
Силовые структуры
Изуродовавшему трех россиянок «кислотному» маньяку вынесли приговор
Жестокие преступления и громкие процессы 2019 года
Чем жила последний год преступная Россия
В России арестовали готовивших теракт во время новогодних праздников
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Россиянина арестовали за подготовку теракта во время новогодних праздников
Вооружены и опасны
Российских бизнесменов хладнокровно убили. В их смерти обвиняют ветеранов ФСБ
Избиение российского зэка спецназом обернулось уголовным делом
Все материалы
Наука и техника
Врач предупредил о смертельно опасном способе борьбы с похмельем
Квантовое превосходство
Лучшие статьи за 2019 год о науке, оружии и российской истории
Опровергнута польза рассола при похмелье
Нескладно вышло
Google против Huawei и провал сгибающихся телефонов: главные гаджеты 2019 года
В Балтику перебросят «охотников на акул»
Свободное падение
Пока США покоряют Марс, а Китай — Луну, «Роскосмос» прожигает наследие СССР
Названы облегчающие похмелье средства
Все материалы
Спорт
Спортсмен отпраздновал победу за секунду до финиша и проиграл
Когда вся жизнь — игра
Лучшие спортивные фото 2019 года
«Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в центральном матче тура АПЛ
Хабиб НурмагомедовПобили на счастье
Триумф Нурмагомедова, битвы фриков и проводы Емельяненко: итоги года в единоборствах
Умер бывший комиссар НБА Дэвид Стерн
Главное в спорте в 2019-м
Триумф Нурмагомедова, новый допинговый скандал и невероятные истории
«Манчестер Сити» нанес «Эвертону» первое поражение при Анчелотти
Все материалы
Культура
Актрису из «Первого мстителя» обвинили в убийстве матери
Кино высокого полета
Зомби, паразиты и любовники: 25 лучших фильмов 2019 года
Лазарев объяснил свой проигрыш на «Евровидении»
Что мы там не видели
Неизвестные сериалы года: десять причин не выходить из дома на праздники
Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку
Какие наши годы: лучшее за 2019-й
Что смотрели, читали и куда ходили россияне в уходящем году
В Лондоне разрезали картину Пикассо стоимостью 26 миллионов долларов
Все материалы
Интернет и СМИ
Кот разрушил фигуру из конструктора с тысячами деталей и избежал наказания
Новогоднее гадание
 
Назван победитель шоу «Голос»
«Настали опасные времена»
Захват власти и новая мировая война: как хакеры за год стали еще опаснее
Мужчина сымитировал звуки салюта ртом и тазиком
Узнали? Согласны?
Порно вторгается в обычную жизнь, Россию накрыла наркотическая чума, а ТВ скатывается в абсурд
Пользователи сети высмеяли новогоднее обращение Порошенко
Все материалы
Ценности
Наталья Водянова рассказала о скором замужестве
Федерация вкусов
Пирожки с кровью, голова поросенка и козули: что ели в зимние праздники в разных уголках России
Названы самые дорогие свадьбы десятилетия
Приценились
Все, что нужно знать о стиле и моде в 2019 году
Предсказана популярная в 2020 году модель купальника
Кэти ПерриГолова в алмазах
Как военная шапка превратилась в самое дорогое украшение для женщин
Самбурская спародировала снимок обнаженной плюс-сайз-модели и была пристыжена
Все материалы
Путешествия
Голландия официально прекратила существование
Вдоль и поперек
Самые увлекательные путешествия и приключения года
Один из крупнейших круизных лайнеров в мире врезался в бетонный причал
Русский бриллиант
Почему российскому туристу стоит отправиться на Камчатку
Стюардессы лучших авиакомпаний в мире назвали любимые самолеты
«Пока буду жив, буду ездить»
Что творилось на первом поезде из Москвы в Крым, проехавшем по мосту через Керченский пролив
Туристка заразилась пожирающими плоть бактериями после укуса паука
Все материалы
Из жизни
Лифт рухнул с девятого этажа и убил семью
Что за неудача
Истории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
Десятки животных сгорели заживо в зоопарке из-за новогодних фонарей
Тайский король Маха Вачиралонгкорн во время церемонии коронации Его величество Чебурашка
Фаворитка-летчица, охота на нетопырей и загадочный развод: что за год натворили королевские семьи
Россиянин выиграл в лотерею миллиард рублей
Совсем озверели
Крокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
В российском ЗАГСе отказались женить Деда Мороза и Снегурочку
Все материалы
Самое интересное на «Моторе» за год
Неформатные «Харлеи», история машины Робокопа, сдвоенные шины на легковых машинах и другие лучшие ис
Россия победила в «автомобильных Олимпийских играх»
Фоторепортаж с первых Международных автоспортивных игр FIA Motorsport Games
Cybertruck из России
Видео: мы протестировали Теслу из Подмосковья, которую вы видели в новостях
Самый дорогой Cadillac
Видео: офис для выезда на природу за 16 миллионов — сделано в России
Новый Porsche 911 получил первую спецверсию
Genesis раскрыл внешность кроссовера GV80
Появились подробности о Kia XCeed для России
Все материалы
Дом
Жители российского города возмутились новогодней елкой с пластиковыми бутылками
Страшные города и прекрасные дома
Лучшее от отдела «Дом» в 2019 году
Российские пенсионеры попытались покончить с собой из-за проблем с жильем
Главные по дому
Ипотека, коллекторы и долги: что россиянам надо знать о своем жилье. Непростой тест
Участковый обманул россиянку и отравил ее ради квартиры
По второму кругу
Превращение конюшни в оперу, а вокзала — в музей: самые смелые архитектурные решения года
Английский особняк вместо «семьи» сняла компания в 500 человек и разгромила его
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы