Российская модель вышла в свет в откровенном наряде

Российская модель Ирина Шейк посетила афтепати церемонии вручения кинопремии BAFTA, которое состоялось в Лондоне 3 февраля, в откровенном наряде. Фотографии появились на портале Daily Mail.

34-летняя Шейк вышла в свет в бежевом боди и платье-сетке, украшенном кристаллами, английского модного бренда Burberry. В качестве верхней одежды она выбрала бежевый тренч. Ее образ дополняли бриллиантовые ожерелье и серьги-гвоздики. На кадрах с мероприятия модель запечатлена в босоножках на каблуке в тон наряда.

На вечеринке также присутствовал бывший молодой человек Шейк, американский актер Брэдли Купер. Он появился в классическом черном смокинге с жилетом, белой рубашке и бабочке.

В январе Ирина Шейк снялась для обложки британского журнала Vogue в пиджаке на голое тело. На опубликованном фото Шейк позировала в шерстяном черном пиджаке JW Anderson без бюстгальтера и в брюках того же бренда. Ее образ дополняла бежевая шляпа с объемными полями Self-Portrait и чокер Gucci из лакированной кожи.

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