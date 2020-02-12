Фанаты связали одиночество Ирины Шейк с ее внешним видом

Фанаты российской супермодели Ирины Шейк связали ее одиночество с внешним видом. Свое мнение они высказали в комментариях под фотографиями, которые появились на Daily Mail.

На опубликованных снимках 34-летняя модель запечатлена в кожаном плаще кремового цвета с меховыми манжетами и воротником. Его стоимость на сайте бренда Saks Pott составляет 1330 евро (около 92 тысяч рублей).

Она надела черные ботинки и дополнила образ солнцезащитными очками и сумкой в цвет обуви. Интересным аксессуаром стал ремень плаща.

Пользователи сети раскритиковали внешний вид Шейк и назвали его причиной ее одиночества. «Эта фотография подтверждает слухи о том, что последние отношения модели закончились из-за ее холодного отношения», — написал один. «Она выглядит так, будто у нее вечно плохое настроение. Как нарцисс. Не удивлен, что она одинока», — отметил второй. «Ребенок используется ею в качестве модного аксессуара», — высказался третий.

В феврале 2020 года Ирина Шейк снялась в рекламном ролике для обложки модного журнала British Vogue в топе и трусах из кольчуги с камнями на голое тело. При этом супермодель держит в руках живого питона, а на ее шее висит колье в виде змеи. Опубликованное видео рекламирует ее мастер-класс для начинающих моделей.

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