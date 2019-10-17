Объявлено об уходе легендарного внедорожника из России

Продажи внедорожника Mitsubishi Pajero в России прекратятся до конца года. Об этом сообщает «Авто Mail.ru» со ссылкой на пресс-службу компании Mitsubishi.

Причиной прекращения продаж станет окончание срока действия одобрения типа транспортного средства (ОТТС) в конце 2019 года, которое позволяет продавать машины на российском рынке. Продлевать его не будут, поэтому и поставлять машины в 2020 году станет невозможно.

По информации издания, до конца октября 2019 года будет объявлено о планах в отношении модели.

Mitsubishi Pajero выпускался с 1982 года. За это время модель сменила четыре поколения. Модель прославилась выступлением в ралли-рейдах. На счету Pajero 12 побед в ралли-марафоне Дакар — больше, чем у любого другой автомобиля в истории. Всего за 37 лет было выпущено более 640 тысяч автомобилей этой модели.

В июле 2018 года компания «АвтоВАЗ» объявила, что до конца месяца полностью завершит производство Lada Priora. Работники сборочного цеха получат возможность трудоустройства в других производственных линиях предприятия. Спрос на автомобиль снизился после изменения бренда Lada и запуска новых моделей, из-за чего и было принято решение завершить производство данной серии и сконцентрироваться на новых проектах.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!