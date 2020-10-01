Самые популярные автомобили России взлетели в цене

Автомобили Lada производства «АвтоВАЗ», которые являются самыми популярными машинами в России, снова взлетели в цене. Это следует из прайс-листа, опубликованного на сайте компании.

Стоимость машины выросла на 1-2,1 процента. Базовая Lada 4x4 подорожала на 1,5 процента, ее стоимость достигла 582 тысяч рублей. Lada Granta седан взлетела в цене на 1,7 процента, до 484 тысяч рублей. Lada Granta лифтбэк подорожала на 1,8 процента, до 503 тысяч рублей. Lada Granta универсал прибавила 1,6 процента и теперь стоит 511 тысяч рублей, Lada Largus универсал подорожала на 1,5 процента, ее цена составила 646 тысяч рублей.

Стоимость Lada Largus фургон увеличилась на 2,1 процента, до 633 тысяч рублей. Стоимость седана и универсала Lada Vesta также поднялась на 2,1 процента, до 668 тысяч и 749 тысяч рублей соответственно. Lada Xray выросла в цене на 1,1 процента, до 654 тысяч рублей, Lada Niva прибавила 1,6 процента и теперь стоит 738 тысяч рублей.

Это четвертое подорожание автомобилей «АвтоВАЗ» за год. Ранее компания уже поднимала цены на свою продуктовую линейку в начале года, апреле и мае. Каждый раз повышение цены было в пределах 1-2 процента.

В августе 2020 года «Автостат» представил топ-10 самых продаваемых автомобилей России. Первые две строчки списка заняли Lada Granta и Lada Vesta.