Европейцы расхотели покупать машины Lada

Продажи машин Lada в ЕС в январе — октябре этого рода рухнули в 2,3 раза (до 1851 автомобиля) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA).

Европейцы расхотели покупать Lada: в октябре продажи этого автомобиля упали в 7,9 раза (до 43 штук). В целом продажи новых легковых автомобилей в Евросоюзе сократились за 9 месяцев на 26,8 процента в годовом выражении (до 8,01 миллиона штук). Самый большой спад зафиксирован в Испании, Италии, Франции и Германии.

Ранее стало известно, что продажи новых легковых машин в России подскочили на семь процентов в октябре этого года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. За месяц было реализовано 154,1 тысячи штук.

«АвтоВАЗ» увеличил продажи автомобилей в октябре на 22,5 процента (до 37 тысяч машин) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это стало рекордом с октября 2014 года.