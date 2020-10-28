Россия столкнулась с дефицитом автомобилей

Дилеры заявили о дефиците популярных машин в России. Они уверены, что ситуация не улучшится до середины 2021 года, пишет РБК.

В компании Major (в портфеле находятся, в том числе, популярные модели Lada) столкнулись с тем, что в наличии есть не все автомобили. Если сделать предзаказ, то его придется ждать три месяца. За это время цена на машину может измениться, поскольку «курс рубля постоянно скачет».

В «Автомире» тоже заявили об ограниченном наборе автомобилей. Собранные по желанию клиентов комплектации придется ждать до декабря-января. Директор по маркетингу АГ «Авилон» Андрей Каменский сказал, что весь модельный ряд Volkswagen находится в дефиците, не хватает Tiguan и Touareg, а также брендов в премиум-сегменте (Jaguar Land Rover, Chevrolet и Cadillac).

Игроки рынка рассказали о дефиците Toyota, Lexus, Porsche и Mazda. На фоне высокого спроса стоимость машин продолжает расти. Цены на новые легковые автомобили взлетели в России в среднем на 12 процентов с января по сентябрь 2020 года. В октябре эксперты зафиксировали рост цен на 15 автомобильных марок. Аналитики уверены, что к концу года скачок произойдет на 20 процентов.