В России подскочили цены на подержанные машины

В России стали дорожать автомобили с пробегом. На вторичном рынке продажи подскочили на 10,5 процента (реализовано 554,6 тысячи машин) в августе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет газета «Известия».

С января по август этого года рост цен на подержанные автомобили составил 4-5 процентов, на машины с пробегом возрастом до трех лет — 6 процентов, а на автомобили возрастом от трех до 10 лет — 3 процента. Общий рост стоимости ожидается до конца года в пределах 8-10 процентов. Причина подорожания заключается в том, что из-за пандемии произошел дефицит ходовых моделей даже в сегменте подержанных машин, отмечают эксперты.

Материалы по теме Заряженный враг У Илона Маска появился мощный соперник. Конкурент Tesla покоряет мир и стоит миллиарды Есть разряд Эти машины навсегда изменят мир. Скоро они будут повсюду

Согласно исследованию маркетплейса «Сберавто», лишь 10 процентов россиян готовы приобрести новый автомобиль, 77 процентов респондентов могут позволить себе только машину с пробегом. По статистике сети автосалонов по продаже автомобилей с пробегом Fresh Auto, самыми востребованными моделями у россиян являются Lada (23 процента от всех продаж), Toyota — 14 процентов, Nissan — 15 процентов, а также Hyundai и Kia, показавшие максимальный рост продаж (20 и 25 процентов соответственно).

По данным «Автостата», выпуск легковых автомобилей в России в августе упал на треть. За восемь месяцев 2020 года было выпущено 706 тысяч легковых автомобилей, что на 30,1 процента меньше, чем аналогичный период прошлого года.

В августе самой популярной дешевой иномаркой у россиян стоимостью до миллиона рублей стала Kia Rio. За полгода было продано 36 164 машины. Средняя цена этой модели составляет почти 980 тысяч рублей.