Названы самые популярные в России подержанные автомобили

Аналитическое агентство «Автостат» назвало самые популярные в России подержанные автомобили. Так, на вторичном рынке легковых автомобилей за восемь месяцев 2020 года лидером стал Ford Focus. За этот период россияне приобрели 77,6 тысячи автомобилей этой модели с пробегом.

На втором месте — отечественная LADA 2114, которую приобрели 76,7 тысячи человек. Замыкает тройку лидеров Hyundai Solaris. По итогам августа было куплено 70,1 тысячи экземпляров этой модели. С небольшим отрывом от него расположился автомобиль KIA Rio — 69,1 тысячи.

Отмечается, что за последние два месяца заметно падение интереса к российской марке. LADA 2114 не попадала в тройку самых покупаемых машин в июле и августе. По итогам семи месяцев она все еще оставалась лидером продаж, но в августе опустилась на второе место.

В августе самой популярной дешевой иномаркой стоимостью до миллиона рублей стала Kia Rio. За полгода было продано 36 164 такие машины. Средняя цена этой модели составляет почти 980 тысяч рублей.